Türkiye'nin girişimi başarılı oldu! BM'nin kararı, UNESCO tasarısına eklendi

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yılki UNESCO'nun 219. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin öncülüğünde, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları ile ilgili UNESCO karar tasarısında, kutsal kitaplara karşı işlenen suçların uluslararası hukukun ihlali olduğunu beyan eden BM Genel Kurul kararını eklettiklerini ifade etti.

Aybet, geçen yıl UNESCO'nun 216. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları ile ilgili karara, İslamofobi ile mücadeleyi de dahil ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Aybet, toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Her türlü nefret suçu ile mücadeleyi desteklediğimizi belirtirken, son yıllarda İslam karşıtlığı suçlarının endişe verici bir şekilde arttığını vurguladım. UNESCO'nun bu konuda BM kararları ile uyumlu hareket etmesi gerektiğini kaydettim. Karar tasarısı, önerdiğimiz değişikliklerle kabul edildi. Mücadeleye devam."

BM Genel Kurulu'nda Temmuz 2023'te, Fas tarafından sunulan, dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplar ile dini mekanlara yönelik her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar oy birliğiyle kabul edilmişti.