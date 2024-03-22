İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0095
  • EURO
    34,6838
  • ALTIN
    2237.76
  • BIST100
    9146.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin girişimi başarılı oldu! BM'nin kararı, UNESCO tasarısına eklendi
Güncel

Türkiye'nin girişimi başarılı oldu! BM'nin kararı, UNESCO tasarısına eklendi

Türkiye'nin girişimiyle, kutsal kitaplara karşı işlenen suçları uluslararası hukukun ihlali kapsamında sayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin kararında yer aldı.

AA22 Mart 2024 Cuma 16:10 - Güncelleme:
Türkiye'nin girişimi başarılı oldu! BM'nin kararı, UNESCO tasarısına eklendi
ABONE OL

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yılki UNESCO'nun 219. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin öncülüğünde, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları ile ilgili UNESCO karar tasarısında, kutsal kitaplara karşı işlenen suçların uluslararası hukukun ihlali olduğunu beyan eden BM Genel Kurul kararını eklettiklerini ifade etti.

Aybet, geçen yıl UNESCO'nun 216. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları ile ilgili karara, İslamofobi ile mücadeleyi de dahil ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Aybet, toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Her türlü nefret suçu ile mücadeleyi desteklediğimizi belirtirken, son yıllarda İslam karşıtlığı suçlarının endişe verici bir şekilde arttığını vurguladım. UNESCO'nun bu konuda BM kararları ile uyumlu hareket etmesi gerektiğini kaydettim. Karar tasarısı, önerdiğimiz değişikliklerle kabul edildi. Mücadeleye devam."

BM Genel Kurulu'nda Temmuz 2023'te, Fas tarafından sunulan, dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplar ile dini mekanlara yönelik her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar oy birliğiyle kabul edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.