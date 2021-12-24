Türkiye'nin Global Yüzleri

24 Aralık 2021 Cuma 20:18 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 21:12

Platin Dergisi ve Ipsos Türkiye iş birliğiyle Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri" töreni 24 TV'de başladı.

ÖDÜL TÖRENİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanlığı Yat. Ofisi Bşk. Ahmet Burak Dağlıoğlu: Şirketlerin insan değerlerine yatırım yapması bizim için çok kıymetli. Platin Dergisi'nin de bu temayı düşünerek böyle bir ödül töreni düzenlemesi ayrı bir anlam taşıyor.

Türkiye gelişen, büyüyen bir ülke. Bölgesel bir güç. Biz de TUSAŞ olarak havacılık alanında amiral gemisi olarak görev yapıyoruz.

Platin Dergisi Gen. Yayın Yön. Oya Yalıman: Platin Dergisi olarak her alanda şirketlerimizin yanında olmaya kararlıyız. Bu ülkenin zenginliklerini dünyaya ulaştırmak adına kim bir adım atarsa yanında durmak vizyon ve misyonumuzun bir gereğidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Son 19 yıldır ülkemizde sadece Ulaştırma Bakanlığı, 1 trilyon 150 milyar TL'lik ulaştırma altyapısı yaptı.