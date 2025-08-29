İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

Türkiye'nin göç politikası sonuç verdi: Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Suriye'nin özgürleşmesinin ardından ülkelerine güvenli ve onurlu şekilde geri dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169'a ulaştığını açıklandı. Toplam geri dönüş sayısı ise 1 milyon 190 bini geçti.

29 Ağustos 2025 Cuma 21:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'nin istikrara kavuşmasının ardından gönüllü geri dönüş taleplerinde artış yaşandığını vurguladı. 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169 olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

Ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur.

8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı, bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor.

8 Aralık 2024 Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu.

Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1.190.172 olmuştur.

2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3.535.898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayı 2.506.740'a düşmüştür.

Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.

Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir.

Gönüllü dönüşler hız kazandı

Onurlu dönüşte yeni aşama

