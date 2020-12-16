16 Aralık 2020 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:20

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada #ÇinTreniNerede etiketi kullanılarak, ihracat treninin Çin'e ulaştığı ve katedilen mesafenin 6 bin 593 kilometre olduğu açıklandı.

İKİ KITA, İKİ DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇEREK 12 GÜNDE ÇİN' ULAŞTI

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştırdı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denilmişti.