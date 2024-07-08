Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.TÜRKSAT 6A'NUN YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor" ifadelerini kullandı.FLORİDA'DAN UZAYA FIRLATILACAK
Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.