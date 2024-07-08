İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7197
  • EURO
    35,4916
  • ALTIN
    2490.88
  • BIST100
    10864.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin gurur günü: Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi
Güncel

Türkiye'nin gurur günü: Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini açıkladı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Türkiye'nin gurur günü: Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'NUN YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor" ifadelerini kullandı.

FLORİDA'DAN UZAYA FIRLATILACAK

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.