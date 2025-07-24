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Türkiye'nin gururu TBMM'de... T10F kendine hayran bıraktı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği elektrikli otomobili TOGG T10F, TBMM'de sergilendi. Milletvekilleri, çalışmaların ardından TOGG'un yeni modeli T10F'i yakından inceleme fırsatı buldu.

IHA24 Temmuz 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Türkiye'nin gururu TBMM'de... T10F kendine hayran bıraktı
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Togg T10F, özellikle fastback sedan tasarımı, gelişmiş teknolojik altyapısı ve çevreci elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çekti.

TBMM kampüsünde milletvekilleri genel kurul çalışmalarının ardından Togg'un yeni modeli T F10'nu yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneme fırsatı buldu.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da deneme fırsatıyla, özelliklerine hayran kaldı.

TBMM kampüsü içerisindeki alanda yeni model aracı tecrübe eden Özen, "Dış ve iç tasarım görüntüsü çok güzel. Kısa sürede hızlanarak ivme kazanması da gözlerden kaçmıyor. Yol tutuşu da gerçekten çok başarılı. Ülkemize hayırlı olsun. Çalışarak üreterek ülkemizi her alanda en yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz" dedi.

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