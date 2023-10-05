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Türkiye'nin gururu Togg miniklerle buluştu

Tavşanlı'da öğrenciler yerli otomobil TOGG ile buluştu. Minikler, Togg'u inceledi. Etkinliğe katılan öğrenciler, Togg'u çok beğendiklerini belirterek, yerli otomobilin Türkiye için gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Türkiye'nin gururu Togg miniklerle buluştu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, yerli otomobil Togg'u inceledi.

Okul idaresi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde, okulun bahçesine getirilen Togg, öğrenciler tarafından yakından incelendi.

Öğrenciler, Togg'un iç ve dış tasarımını, özelliklerini ve teknik detaylarını öğrendi.

Etkinlik çerçevesinde, ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi çerçevesinde öğrencilere çevre duyarlılığı ve bilinci konusunda farkındalık artırıcı bilgiler verildi. Öğrenciler Togg'u çok beğendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Togg'u çok beğendiklerini belirterek, yerli otomobilin Türkiye için gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Öğrenciler, etrafın korunmasının önemini de anladıklarını belirterek, gelecek nesiller için bu konuda daha duyarlı olacaklarını ifade etti.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, etkinlik ile öğrencilerin yerli otomobil Togg'u yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Efe, "Etkinlik, öğrencilerimizin çevre duyarlılığı ve bilinci konusunda farkındalıklarını artırması açısından da önemli bir fırsat oldu." dedi.

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