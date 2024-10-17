Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı korkuttu: Türkler petrol hilaline odaklandı

Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan Oruç Reis gemisi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

Türkiye'nin dünyadan ses getiren bu hamlesi, Yunan basınında da geniş yer buldu. Haberde, Oruç Reis'in araştırma yapacağı bölgenin Somali'nin en yakın kıyısına 67 kilometre, başkent Mogadişu'ya ise 222 kilometre uzaklıkta yer aldığı ifade edildi.

Pentapostagma, Oruç Reis gemisinin Somali'deki görevinin, 'fiilen Türk himayesi altına girmiş ülkelerdeki doğal kaynakların çıkarılması yolunda atılmış önemli bir adım' olduğunu açıkladı.

Haberde, Somali, Libya ve Sao Tome ve Príncipe'ye dikkat çekilerek, bu ülkelerde artık Ankara'nın söz sahibi olduğu ifade edildi.

PETROL HİLALİ VURGUSU

Yunan gazetesi, Türkiye'nin devam eden müzakerelerin bir parçası olarak Libya'nın hem kara hem de deniz alanlarında keşif için ilgili lisansı aldığını ve Ankara'nın ilgisinin önemli hidrokarbon rezervlerine sahip bir bölge olan 'petrol hilali'ne odaklandığını duyurdu.

Bu konu, bu yılın başlarında Libya'da düzenlenen Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde ve yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ABD ziyareti sırasında gündeme gelmişti.

Libya'nın, Ulusal Petrol Şirketi (NOC) aracılığıyla Türkiye ile ortak enerji projeleri geliştirme, hidrokarbonların çıkarılması, üretimi ve dağıtımı konusunda önemli adımlar attığı ifade edilerek, Libya'nın hem karada hem de denizde petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 40'ının hala keşfedilmemiş durumda olduğunun altı çizildi.

Osmanlı İmparatorluğu'na gönderme yapılan haberde son olarak, söz konusu anlaşma ile 'modern Türk İmparatorluğu'nun etki alanlarının genişlediği ifade edildi.

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