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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.

AA28 Haziran 2020 Pazar 20:01 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 20:01
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Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Hartum Büyükelçisi Neziroğlu’nu başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

Burhan, görüşmede, Sudan-Türkiye ilişkilerinin geldiği ileri seviyeyi ve tarafların iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet için gösterdiği çabayı övdü.

Neziroğlu da görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Türkiye’nin Sudan hükümetinin yeni tip koronavirüs ile mücadelesine desteğinin sürdüğünü aktaran Neziroğlu, yakın zamanda Türkiye’nin Hartum’a büyük bir yardım daha yapacağını ifade etti.

Neziroğlu, ikili ilişkileri geliştirmek için Türkiye’nin farklı alanlardaki tecrübesini Sudan’a aktarmaya hazır olduğunu kaydetti.

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