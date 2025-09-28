Türkiye'nin hava ambulans filosuna ''Gökbey'' katılıyor

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey helikopterini 2026'da hava ambulans filosuna dahil edecek.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava ambulans filosunun 2026 yılında daha da güçleneceğini bildirdi.

Helikopter ambulanslarla 2008'den itibaren acil sağlık hizmeti sunduklarını anımsatan Çınar, "2025 yılı 8 aylık dönemde yaklaşık 4 bin saatlik uçuşla 2 bin 600 vaka taşıdık." bilgisini verdi.

Çınar, hastaneler arası hasta nakillerinin yanı sıra deprem, sel, çoklu trafik kazası gibi durumlarda sağlık tesislerine helikopterler ambulanslarla hizmet verildiğini belirterek, "2008 yılında hizmet vermeye başladığımız günden itibaren ise yaklaşık 50 bin vatandaşımıza helikopter ambulansımız ile hizmet sunduk." dedi.

Helikopter ambulansların organ nakillerinde de devreye girdiğine dikkati çeken Çınar, "Organ transferlerinde vakit çok kısıtlı. Helikopter ambulanslarımızı organı naklederken ve nakil ekibinin transferinde de kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helikopter ambulanslarda iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli olmak üzere 4 personelin görev aldığını belirten Çınar, helikopter ambulans personelinin de kara ve deniz ambulanslarında olduğu gibi hizmet içi eğitimlerden geçtiğini vurguladı.

- "GÖKBEY'E GECE GÖRÜŞ KABİLİYETİ DE KAZANDIRILABİLİR"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Çınar, helikopter ambulansların 15 bölgede hizmet verdiğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de kapsamadığımız herhangi bir alan bulunmamakta. 2026 yılı içerisinde ise filomuzu yerli, milli Gökbey helikopterlerimizle güçlendireceğiz. TUSAŞ'tan alımını gerçekleştireceğimiz yerli, milli helikopterlerimiz Gökbey'lerimiz ilk sivil sertifikalı helikopterler olacak. Gökbey ile birlikte menzili daha uzun olan meteorolojik şartlara daha uygun ve daha fazla hasta taşıma kapasitesine sahip olan hava araçlarımızla bu hizmeti sunacağız. 2026'da 3 adet sivil sertifikasyonu tamamlanmış Gökbey helikopter ambulanslarımızla filomuzu güçlendirerek bu hizmeti daha güçlü bir şekilde sunacağız."

Doç. Dr. Çınar, helikopter ambulansların meteorolojik şartlara uygun olarak gün doğumu ve gün batımı şeklinde hizmet verdiğini belirterek, "Gökbey helikopter geldikten sonra gece görüşte değerlendirilerek gece görüş kabiliyeti de kazandırılabilir. Şu anda 200 kilometre saat hızla uçabilen hava araçlarımızla bu hizmeti vermekteyiz." dedi.