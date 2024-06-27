Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki 14 adet Bayraktar TB2 İHA, yangın açısından en riskli bölgelerde 7 gün 24 saat havada tarama yapıyor. Termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit edebilen İHA'lar ile orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 10 dakikaya kadar indi.

OGM, 2020'de orman yangınlarına daha hızlı müdahale edebilmek için 1 Bayraktar TB2 İHA'yı bünyesine dahil etti. Geçen sürede yenilerinin envantere katılmasıyla şu anda 14 İHA, yangın açısından en riskli bölgelerde 7 gün 24 saat havada tarama yapıyor. Yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 İHA'lar, termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit edebiliyor. Bir İHA, anlık olarak 600- 800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde de 3 ile 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor. Zorlu arazi şartlarında yatay ve dikey iniş kalkış yapabilen İHA'ların aktardığı görüntüler, Ankara'da OGM'nin Yangın Yönetim Merkezi'nden saniye saniye takip ediliyor. İHA'ların tespit ettiği yangınlar, merkezin yönlendirmesiyle sahadaki ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürülüyor. İHA'lar sayesinde yangına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 10 dakikaya kadar indi.

DÜNYADA ABD VE TÜRKİYE KULLANABİLİYOR

Dünyada ormanları gözetlemede ve orman yangınlarını yönetmede İHA kullanan iki ülkeden birisinin Türkiye, diğerinin ise ABD olduğunu söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte orman yangınlarının etkisini, sayısını ve yakıcılığını artıracağını, bu yeni duruma göre de kapasitelerini uygun hale getirdiklerini söyledi. Karacabey, "İHA kullanımına 2020 yılında 1 İHA ile başlamışken, bugün 14 İHA kullanıyoruz ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde. Bu 14 İHA'nın 12'si bizim kendi envanterimizde bulunan İHA'lar. Bu araçlar, özellikleri sayesinde yangın gözetleme ve tespit çalışmalarında kullanılırken gözetleme kameraları ve termal görüntüleme sistemleriyle ormanlık alanları sürekli izleyerek, olası yangınları erken aşamada tespit ediyor. Böylece, yangınlar hızla kontrol edilebilirken müdahale ekiplerinin de daha hızlı alana yönlendirilmesi sağlanıyor. İHA üzerindeki kameralardaki IR özelliğiyle yangın alanlarında oluşabilecek durumlar da yine tespit edilerek yeni yangınların önüne geçiliyor" dedi.

145 HAVA ARACI KULLANILIYOR

Karacabey, İHA'ların aktardığı görüntülerin Yangın Yönetim Merkezi'nden anlık takip edildiğini de vurgulayarak, "Burası en iyi teknolojiyle donatılmış durumda. 7-24 faal bir merkez. Ormanlarımız 7 gün 24 saat buradan takip ediliyor. Ormanlarımızın değişik yerlerinde özellikle yüksek tepelerde, hakim araziye hakim tepelerde 776 yerde kurulu yangın gözetleme kulemiz var. Bu kulelerin 184'ü kameralarla da donatılmış durumda. Ve o kameraların görüntüleri bu merkezden izleniyor. İHA'larımızın görüntüleri anlık olarak buradan izleniyor. Sadece İHA'larımız ya da kulelerimizde yok kameralar. Aynı zamanda bazı araçlarımızda ve yangın söndürmede kullandığımız helikopterlerin de altlarında kameralar var. O kameraları da buradan izleyip aynı zamanda yönetebiliyoruz da kameraları. Bu görüntüler buraya akıyor. Buradan yaptığımız yönlendirmeler ile sahadaki ekiplerimiz hızla yangına müdahale ediyor" diye konuştu.

Karacabey, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 14 İHA'nın yanında, 105 helikopter, 26 uçak olmak üzere toplamda 145 hava aracının kullanıldığını söyledi.