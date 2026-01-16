İSTANBUL 10°C / 3°C
Türkiye'nin havalimanı sayısı artıyor... Bakan Uraloğlu hedefi açıkladı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni kulesiyle ilgili basın açıklamasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ülkemizi 24 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisi haline getirmeyi başardık. 58 olan havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız.' dedi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Türkiye'nin havalimanı sayısı artıyor... Bakan Uraloğlu hedefi açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni kulesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizi 24 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisi haline getirmeyi başardık.

58 olan havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız.

