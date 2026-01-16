Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni kulesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizi 24 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisi haline getirmeyi başardık.

58 olan havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız.