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  • Türkiye'nin ihracatı arttı Bulgaristan yoğunluğa cevap veremedi! Sınırda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Güncel

Türkiye'nin ihracatı arttı Bulgaristan yoğunluğa cevap veremedi! Sınırda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA29 Kasım 2024 Cuma 16:50 - Güncelleme:
Türkiye'nin ihracatı arttı Bulgaristan yoğunluğa cevap veremedi! Sınırda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
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Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

"SIRADA EN ÇOK UYKUSUZLUK BİZİ ZORLUYOR"

Tır şoförü Halil Doğu, AA muhabirine, Hatay'dan Romanya'ya temizlik malzemesi taşıdığını söyledi.

Tır sırasının uzadığını belirten Doğu, 26 saattir kuyrukta beklediğini ifade etti.

Sırada beklemenin zor olduğunu anlatan Doğu, "Sırada en çok uykusuzluk bizi zorluyor. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Arabaya göçmen girer korkusuyla da uyuyamıyoruz." dedi.

"UZUN SAATLER SIRADA DURUYORUZ"

Erdi Baysal ise dün akşam kuyruğa girdiğini, sırada beklemenin yorucu olduğunu dile getirdi.

İhtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade eden Baysal, "Şoförlük zor bir iş. Uzun saatler sırada duruyoruz. Sıkıntının karşı taraftan kaynaklı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Macaristan'a giden Osman Güner de 20 saattir kuyrukta beklediğini belirtti.

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