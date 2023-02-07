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Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi İskenderun'a gidiyor

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, yardım ve ikmal malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için İstanbul'dan hareket etti.

IHA7 Şubat 2023 Salı 11:50 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi İskenderun'a gidiyor
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Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, ikmal ve yardım malzemelerini almak üzere İstanbul'dan İskenderun'a hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait dünyanın en zorlu su yollarından biri olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizlerimizdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, 09.30 itibariyle İstanbul'dan İskenderun'a hareket etti. Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin'e, sonrasında tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun'a varması beklenmektedir" denildi.

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