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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, 21 gün sonra Dünya'ya ayak bastı!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 21 gün sonra Dünya'ya döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülü Florida açıklarında okyanusa indi. Bakan Kacır, 'İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada. Çok şükür…' dedi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, 21 gün sonra Dünya'ya ayak bastı!
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınmıştı.

Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

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