Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu ülkenin tüm gençlerine hitap edecek bir görevdi

Üniversitenin Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Gezeravcı, uzay yolculuğu sürecine ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtladı.

Gezeravcı, öğrencilerle buluşmayı, onlara tecrübelerini anlatmayı çok önemsediğini belirterek, "Çünkü yapılmış olan görev, bir Türk'ün kendi şahsi macerası için gidip geldiği bir yer değil. Türkiye'nin ilerideki projelerine imza atması şüphesiz olan genç nesillerimizin, dünyanın gelişmiş ülkelerinin çocuklarından hiçbir eksiğinin olmadığını net olarak ortaya koyacak, bu ülkenin tüm gençlerine hitap edecek bir görevdi." dedi.

Dünyada milyarlarca insanın her gün milyarlarca adım attığına, anne-babalar açısından da evladının hayata attığı ilk adımın çok değerli olduğuna işaret eden Gezeravcı, "Bu da Türk evladının uzaya attığı ilk adımdır. Hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Gezeravcı'ya deneyimlerini öğrencilerle paylaştığı için teşekkür etti. Etkinliğe, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er ve akademisyenler de katıldı.