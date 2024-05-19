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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Uzayda hak ettiğimizi alacağız

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, 'Genç kardeşlerimizin potansiyelin aktarabilecekleri alanlardan mahrum kalmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Uzayda hak ettiğimizi alacağız.' dedi.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Uzayda hak ettiğimizi alacağız
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Gezeravcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi yakını gençlerle bir araya geldi.

Gençlere uzay yolculuğu süreci hakkında bilgi veren Gezeravcı, "Çok fazla programa katıldım ancak böyle bir günde şehit ve gazi yakınlarıyla buluşma şansı elde etmek benim için çok büyük bir gurur. Sizin bugün bile taptaze olan yaranız hepimiz için aynı tazelikte. Sizler, bu ülkenin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi emanetinin sahibisiniz. Bugün buradaki duruşunuz sayesinde bu bayrağın gölgesinde, şehitlerimizin ruhlarını şad edecek işler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gezeravcı, ülkeyi kalkındırmak isteyen gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Tıpkı çatısı altında bulunduğumuz kurumun yaptığı yerli ve milli uçağın paylaşılan ilk parçasını kalorifere benzetenler olduğu gibi ülkemizin uzay misyonunu da ütopik buldular. Ancak biz millet olarak başardık ve başarmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin oluşturduğu uzay misyonda herhangi bir aksaklık yaşanmadan ilerlemesi için sürekli çalışacaklarını vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz böyle bir jeopolitik konumda ayakta, güçlü kalabilmiş bir ülkeyiz. Bu nedenle de genç kardeşlerimizin potansiyellerini aktarabilecekleri alanlardan mahrum kalmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Uzayda hak ettiğimizi alacağız. 8 Haziran'da uzaya çıkacak kardeşimiz (Tuva Cihangir Atasever) yine deneyler yapacak. 8 Temmuz'da yerli ve milli uydumuz TURKAST 6A'yı uzaya yollayacağız. Biz potansiyelimizin farkındayız. Çatı organizasyon konumunda olan Avrupa Uzay Ajansı kendisine 27 ülkeden yapılan 22 bin başvuruya rekor diyor. Bizim ülkemizdeki ilana 36 bin kişi başvurdu. Potansiyelimizin farkındayız."

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs de yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yakılan meşalenin ilk kıvılcımı olduğunu belirterek, "Bugün, Türk bayrağını uzayda dalgalandırarak bizleri gururlandıran astronotumuz Alper Gezeravcı ile bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

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