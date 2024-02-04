Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı

Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.



Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:



"Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

İnilecek bölgedeki hava durumu, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin dünyaya dönüşü için biraz daha beklemeyi gerektiriyor.



Dönüş planı, bir gün daha ertelendi.



��️ Bir sonraki ayrılma fırsatı 6 Şubat saat 17:00 (Türkiye Saati)



��️ Dünya'ya varış... https://t.co/DR2Kb2xQ7Z — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 4, 2024

Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü biraz daha beklemeyi gerektiriyor