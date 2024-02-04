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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' ifadesini kullandı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 15:31 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı
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Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü biraz daha beklemeyi gerektiriyor

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