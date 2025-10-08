Türkiye'nin ilk insansız helikopteri afetlere müdahale edecek

Operasyonel gücü artırmak için yerli ve milli olarak bir Türk firması tarafından üretilen Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN 2, DUMRUL ve MERKÜT afet durumları içinde kullanılacak.

Afet durumlar için geliştirilen İnsansız hava araçları - ISAF International 2025 fuarında sergileniyor. Yerli ve milli olarak üretilen helikopterler ve FPV kamikaze İHA afet durumlarında kullanılmak üzere dönüştürülerek geliştirildi. İnsansız hava araçları sağlık malzemeleri, yardım malzemeleri, gıda malzemeleri ve afet acil durum lojistiğini sağlaya biliyor. Mini helikopter DUMRUL ise, taşıdığı yangın bombası ile trafikten yetişilemeyen yerlere anında müdahale etme kabiliyetine sahip. Alevlerin olduğu yere bıraktığı yangın bombası topu yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Operasyonlarda ve askeri ve sivil kargo görevlerinde kullanılan Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri ALPİN 2 afet alanlarına malzeme taşımak ve için geliştirildi. Hızlı keşif ve iletişim desteği sağlayan mini insansız helikopter DUMRUL, yangın söndürmede kolaylık sağlayacak. Nokta imhadan sürü taarruz konseptine, bina içi görevlerden hareketli hedeflere kadar farklı operasyonel senaryolarda etkin ve maliyet avantajlı çözümler sunan MERKÜT, Taktik FPV kamikaze İHA ise, afet bölgelerinde kritik noktalara hızlı erişim, hasar tespiti ve yangın gözetleme görevlerinde önemli katkılar sağlayacak.

Ürünler hakkında bilgi veren firmanın Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, "Alpin-2'miz ve diğer insansız hava araçlarımız DUMRUL, Merkür, bugüne kadar hep savunma alanında devletimizin sınır ötesi operasyonlarında TSK envanterine ve NATO envanterine girerek savunmayla ilgili alanlarda hizmet etmiş durumda. Hali hazırda da bu konseptte çalışıyor. Kendisini geliştiriyor ve devletimizin savunma yönündeki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için var gücümüzle çabalıyoruz. Bununla beraber bizim tabii tek alanımız çalışma alanımız savunma değil. Aynı zamanda Alpin-2'lerimizin Marmaris yangınlarından başlayarak saha tecrübesini bugün sivil amaçlarla da nasıl kullanabiliriz diye düşünerek geliştirmek istedik ve yangın konsepti, afetler, çığ, sel, deprem gibi afetlerde rol alabilmesini kamuya hizmetini bu yönüyle de arttırarak halkımıza hizmet etmek manasında kendisini geliştirmesini istemiştik. Şimdi, bu konseptlerle, burada görebildiğiniz gibi taşınabilir mobil baz istasyonuyla afet bölgelerinde selde, depremde herhangi bir çığın olduğu bir yerde insanlara orda iletişim imkanları sağlayabilmek. Işık elektriğin olmadığı yerlerde ışıkla görüntü alınabilmesini görülebilir kılınmasını sağlayabilmek. Yine aynı şekilde o erişimin imkanı olmadığı yerler. İnsansız hava araçlarıyla sağlık malzemeleri yardım malzemeleri, gıda malzemeleri o lojistiği yani acil durum lojistiğini, afet ve acil durum lojistiğini sağlayabilmek amacıyla konseptimizi sivil amaçlara dönük olarak tekrar güncellemiş olduk" diye konuştu.

İnsansız hava araçlarıyla yangına müdahale edilebileceğini belirten Aslanpınar, "Şimdi Afet durumunda afetin nev'ine cinsine göre tabii değişmekle beraber orada sağlık malzemeleri taşıyabilir, gıda insani hayati malzemeleri taşıyabilir. Bunları erişilemez noktalara eriştirebilir, bölgede internet ve erişim iletişim imkanı yoksa onları getirebilir mobil baz istasyonuyla yine aynı şekilde yangın gibi ortamlarda yangın bombası, soğutma çalışmaları yapılabilmesi, hortumların taşınabilmesi. Yangın alanlarında alınacak olan risklerin üstlenilmemesi adına hortumların oralara soğutma aşamasında taşınabilmesi, görüntü alınabilmesi, koordinasyonun sağlanabilmesi ve ısı ölçümlerinin yapılabilmesi gibi birçok konuda sele göre ayrı çığa göre ayrı depreme göre ayrı ayrı fonksiyonlarını sergileyebilecek. Diyelim ki şehir içinde bir yangınımız var. O yangına müdahale için şehrin içindeki o trafikten itfaiye araçlarımız erişemiyor. İşte insansız hava araçlarımızda bir an önce olay yerine gidilebilmesi, gerekli ilk başta çok küçükken, henüz yangın başlangıç aşamasındayken müdahale edilebilmesi gibi çok ciddi insanlarımıza hizmet edebilecek foksiyonlara erişmeye çalıştık" diye konuştu.

Aslanpınar, "DUMRUL'un gittiği anda içeriye bir yangın bombası bırakılabilmesi atılabilmesini sağlamak için MERKÜT'le hızlı bir erişim ve kanalların açılabilmesi DUMRUL'la yangın bombasının fırlatılabilmesi atılabilmesi, böylelikle kapalı ortamdaki yangınların hemen çözülmesi çözümlenebilmesi, hemen ilk müdahalenin yapılabilmesi. Böylelikle yangının büyüyüp daha büyük yerlere sıçramasının engellenmesi gibi öncül yangın söndürme faaliyetlerinde çok ciddi bir rolü var. Biz devletimizi milletimizin ülkemizin ihtiyaçlarını gözeterek kendimizi yüzde yüz yerli milli çözümlerle bu ihtiyaçların çözümünde bir adres haline getirmek istiyoruz" dedi.

"BİZİM AMACIMIZ YANGINLA MÜCADELE BİRİMLERİNE, BİZİM İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KABİLİYETLERİMİZ VE KAPASİTELERİMİZLE DESTEK OLABİLMEK"

Yangın bombası hakkında bilgi veren Aslanpınar, "Kapalı ortamlarda etkili olan zaten metrekare ölçümüyle ne kadar bir kimyasal kullanılması gerekiyor, nasıl bir bomba kullanılması gerekiyor? Bu hesaplarla zaten taşıma kapasiteleri çok Buna müsait olduğu için biz Buna göre yangının nevine tipine içeri yangının altında yatan kimyasal mı ya da doğal malzemeler. Mi neler var? Buna göre değişecek şekilde ürünler kullanabiliyoruz. İnsansız hava araçlarıyla da bunu en hızlı şekilde trafiğe takılmadan hazırlıklarını çok uzun sürede beklemeye ihtiyaç olmadan hemen anlık bir şekilde erişip ilk andaki müdahaleyi yapmak temel olarak bizim hedefimiz bu. Kullanılması gereken miktar insanlı bir unsur var mı? Yangının temelinde ne var? Buna uygun bir konseptle seçimle hareket edebiliyoruz, bu da tabii alınan bilgiyle bağlantılı bir hazırlığı gerektiriyor. Bu bizim amacımız yangınla mücadele birimlerine, bizim insansız hava araçları kabiliyetlerimiz ve kapasitelerimizle destek olabilmek. Onların ilk anda en önce önlenebilir vaziyetteyken bizim insansız hava araçlarımızı kullanarak nasıl bu yangınları önleyebilirler, daha en başında engelleyebilirler. Onlara bu konuda destek vermek temel amacımız bu. İnsani acil durumlarda afet alanlarında müdahalelere bizim destek vermemiz çok kıymetli ve önemli. Bir çığ düştüğünde bir sel olduğunda bölgeye erişim imkanları bulunamadığında, dağda kalan insanlarımız olduğunda veya bir deprem olduğunda tam olarak bizim bu araçlarımızla bölgede iletişimin bölgede gıda, ilaç veya temel ihtiyaç malzemelerinin erişimini sağlaya bilmek temel amacımız. Bugüne kadar savunma sanayisinde hizmet eden ve kuvvet komutanlıklarımızın hizmetinde olan insansız hava aracı ürünlerimizin uygun olanlarının Afet ve acil durumlarda da artık insanımızın insanlığımızın ülkemizin hizmetine sunulması için kendimizi geliştirdik ve hazırız" dedi.