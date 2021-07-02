Türkiye'nin ilk 'İşitme Engelliler İletişim Merkezi' açılıyor

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 11:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelsiz Erişim Merkezi Nüfus ve Konut Araştırması verilerine göre, hiç işitemeyen ve işitmede çok zorlanan 836 bin kişi bulunuyor ve bunun toplam nüfusa oranı yüzde 1,1 olarak belirtiliyor.

Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne göre, sistemde kayıtlı ve hayatta olan işitme engelli kişi sayısı 228 bin 589 olarak ifade ediliyor.

Türkiye'deki bu alanda ilk olacak AİLEM, tüm işitme engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşları diğer kurum ve kişilerle olan etkileşimlerinde ve günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları alanlardaki tercümanlık hizmetinden faydalanması amacıyla ülke genelinde ve KKTC'de hizmet verecek.

Bütün il, ilçe, köy ve beldelerden merkeze başvuru yapan, iletişim dili olarak Türk işaret dilini tercih eden işitme engelli vatandaşlar ve bu vatandaşlarla iletişim kurmak isteyenler, toplum çağrı merkezinden hizmet alabilecek.

Bakanlık tarafından kurulacak çağrı merkezi ile diğer çağrı merkezlerinin kapsamı dışında kalan alanlarda tüm işitme engelli vatandaşların aile ve yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde iletişim ihtiyaçları karşılanacak.

Bakanlıkça kurulacak çağrı merkezi noter, adliye, emniyet, eğitim, ulaşım, mal ve hizmet alımı gibi hayatın diğer alanlarında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını kapsayacak.

Bu kapsamda örneğin, işitme engelli bir veli, çocuğunun öğretmeniyle iletişim kurmak istediğinde ya da öğretmen işitme engelli veliyle iletişime geçmek istediğinde çağrı merkezinden destek alabilecek.

İşitme engelli vatandaş yemek siparişi vermek istediğinde yine bu merkezden 7 gün 24 saat destek alabilecek.

- "10 TÜRK İŞARET DİLİ TERCÜMANI İSTİHDAM EDİLECEK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İşitme Engelliler İletişim Merkezi için Türk işaret dili tercümanı alınacak.

Bakanlık bünyesinde Ankara'da açılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelsiz Erişim Merkezinde görevlendirilmek üzere 10 Türk işaret dili tercümanı istihdam edilecek.

Başvurular, 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Gerekli formu dolduran kişiler başvurularını şahsen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılabileceği gibi "engelliyasli.sehkd@ailevecalisma.gov.tr" adresine de iletilebilecek.

Başvuruları uygun görülen kişiler, 8 Temmuz'da Bakanlık binasında mülakata alınacak.

Başvuracak kişilerde "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma", "18 yaşını tamamlamış olma", "45 yaşını doldurmamış olmak", "Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmama ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş olma", "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirlenen şartları taşımış olma", "En az lise mezunu olma", "Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı'ndan (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olma" şartları aranacak. Başvuru için, TİDYES sonuç belgesi, mezuniyet belgesinin aslı ya da fotokopisi, özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulmuş olması gerekiyor.

