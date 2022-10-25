Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu Gülşen Öztepe hayatını kaybetti

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan, Türkiye'nin ilk kadın korucusu 7 çocuk annesi Gülşen Öztepe, 22 yıl önce emekli oldu. Öztepe, 37 yıl önce de dönemin Yüksekova Tabur Komutanının "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe, eşi Seyit Tahir Öztepe ile o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağını sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.

Ankara'da yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Öztepe, dün hayatını kaybetti. Gülşen Öztepe'nin cenazesi Ankara'dan uçakla Van'a, buradan da kara yoluyla Yüksekova'nın Suüstü köyündeki aile mezarlığına getirilerek, toprağa verildi.

Gülşen Öztepe, 3 yıl önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul törenine eşiyle katılmıştı.