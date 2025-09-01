Türkiye'nin ilk savunma-strateji dergisi: SAVTEK Dergi 1 yaşında!

Türkiye'nin savunma sanayii, teknoloji ve strateji alanlarında derinlemesine analizler sunan SAVTEK Dergi ile Türkiye'de ilk defa bir medya grubu, kurumsal anlamda savunma, güvenlik, strateji ve teknoloji ağırlıklı bir dergi olarak bu alandaki önemli bir boşluğu dolduruyor. SAVTEK Dergi, Türkiye'nin savunma sanayii ve stratejik vizyonunu geliştiren, küresel güvenlik ve teknoloji trendlerini okuyucularıyla buluşturan bir platform olarak öne çıkıyor.

SAVTEK Dergi'nin 1. Yaş kutlamasında konuşma gerçekleştiren SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf ALABARDA, "SAVTEK Dergimiz birinci yaşına girdi. Bundan yaklaşık iki yıl önce İcra Kurulu Başkanımız Sayın Murat Çiçek böyle bir teklifle geldiğinde çok heyecanlandım. Ancak dergiyi çıkarma sürecinde yaşadığımız zorlukları gördüğümde bu heyecanın hiç de yersiz olmadığını anladım.

Böyle bir dergiyi çıkarmak için yalnızca editör bulmak yetmiyor; özellikle savunma sanayiine hâkim editörler gerekiyor. Fakat bu alanda uzman editör bulmak oldukça güç. Çünkü bazen tankı gösteriyorsunuz 'top' deniliyor, topu gösteriyorsunuz 'tayyare' denebiliyor... İşte bu nedenle dergimizin hazırlık sürecinde, iki yıl boyunca genç arkadaşlarımızla birlikte kendi eğitim düzenimizi kurduk. Çok sayıda eğitim planladık, savunma ve sanayi alanındaki birçok eğitime katıldık.

Derginin son hâlini alırken karşılaştığımız bir diğer büyük zorluk ise, savunma sanayii ürünlerinin çoğunun diğer piyasalardaki ürünler gibi hazır fotoğraflarının bulunmamasıydı. Bu süreçte tüm sektörel fuarlarda, festivallerde ve toplantılarda ekip arkadaşlarımla sahada çalışarak dergide yer alabilecek ürünlerin fotoğraflarını çektik. Bugün geldiğimiz noktada bu sayede oldukça güçlü bir arşive sahibiz.

Dergimizin görsel algısının bu kadar yüksek olması, piyasada yoğun ilgiyle takip edilmesi, siyasi ve bürokratik çevrelerde takdir kazanması bizler için gurur verici. Bu vesileyle dergimizin bugünlere gelmesini sağlayan Sayın Murat Çiçek'e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize her anlamda destek sunan TürkMedya'nın değerli yöneticilerine ve diğer yayınların genel yayın yönetmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Savunma sanayiinden stratejiye, teknolojiden küresel güvenlik politikalarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunan SAVTEK Dergi, tüm bayilerde okuyucularını bekliyor.