Türkiye'nin ilk tescilli kenevirlerinin hasadı için geri sayım başladı

2021 yılında tescil alan narlı ve vezir kenevir çeşitlerinde hasat ekim ayının ortalarına doğru başlayacak. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneme İstasyonu ve Amasya'nın Gökhöyük TİGEM bölgesinde toplamda 750 dekar alana ekilen kenevirler gıda, tekstil ve ilaç sektörleri gibi birçok sektörde kullanılabiliyor.

"BİN 500'ÜN ÜSTÜNDE GEN BANKASI"

OMÜ'de kenevir anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde Kenevir Enstitüsü adı altında bir akademik yapılanma kuruldu. Aslında Cumhurbaşkanımızın 'kenevirin başkenti' olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesini işaret etmesinden sonra biraz öne çıkan bir ürün haline geldi. Aslında kenevirin Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki serüveni 1990'lı yıllara dayanıyor. Kenevir geçmişiyle ilgili olarak bir şekilde ekimi ya da ürün olarak üzerinde çalışılan illeri dikkate aldığımızda hiç kesintisiz devam eden 150 yıllık tarihiyle tek kent Samsun'dur. Kenevir enstitüsü üzerinden yaptığımız çalışmalarda 'vezir' ve 'narlı' adında iki tane ürün tescil edilmiş oldu. Ürünlerimizin tescil edilmesi aslında bizim başka bir zenginliğimize işaret ediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bin 500'ün üzerinde bir gen bankasına sahip. Bu da Türkiye'de tek olan bir hazinedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu anlamda son derece güçlüdür. Bunun ekonomik değeri açısından bakıldığında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ihtiyaç duyulan nitelikte ürün geliştirme potansiyeline sahip bir üniversitedir. Özellikle son dönemde yapılan tekstil, selüloz, yapı vb. alanlardaki bizim üretmiş olduğumuz 23 projeyle birlikte aslında sahada bazı şeyler yeniden konuşulmaya başlandı" diye konuştu.

"TIBBİ ALANDA DEĞERLENDİRİLMESİYLE ALAKALI ŞUANDA AÇIK BİR ÇAĞIRIMIZ VAR"

Rektör Ünal açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sadece kenevirin ekimi, dikimi kenevirin bir zirai ürün olarak konuşulması değil, endüstriyel bir potansiyeli ortaya çıkarıldı. Önümüzdeki zaman içerisinde bunun tıbbi alanda değerlendirilmesiyle alakalı şuanda açık bir çağırımız var. Bu çağrıyla beraber biz kenevir konusunda Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkaracak, yönlendirebilecek ve yatırımı Samsun'a çekebilecek bir araç üretmiş olacağız. Şuanda bizim üretimi yapılan vezir ve narlı adında iki tane ürünümüz var. Toplamda 750 dekar gibi bir alanda ekildi. Bunların bir tanesi yaklaşık olarak 700 dönüm bir alanda ekilen toplamda 30 ton gibi bir hedefi olan üründür. Asıl üretimin gelecek yılda olacağını düşünüyoruz. Sadece üretimi değil endüstriyel bir ürün olarak bölgeye çok ciddi bir katkı sağlayacağını, ekonomik bir getirisi olacağını düşünüyoruz. Sadece endüstriyel bir ürün olarak değil aynı zamanda kenevirin stratejik bir ürün olarak tanımlanması ve devletin imkanlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak şuanda devam eden 23 tane projemiz var. Bu projelerin 35 olmasını bekliyoruz. Biz kenevirin endüstriyel bir ürüne dönüşmesi noktasında gerek danışmanlık gerek laboratuvar gerekse diğer lojistik noktaları sağlama noktasında oldukça istekliyiz."