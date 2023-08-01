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Türkiye'nin ilk toplu konut projesi! Bakan Özhaseki: Ankara'nın göz bebeği oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilendiğini belirterek, '2016 yılında başlattığımız koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahallemiz yeniden Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi oluyor.' ifadesini kullandı.

AA1 Ağustos 2023 Salı 14:52 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk toplu konut projesi! Bakan Özhaseki: Ankara'nın göz bebeği oluyor
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Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkentin kalbi Kızılay'da yer alan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun yenilediklerini bildiren Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"2016 yılında başlattığımız koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahallemiz yeniden Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi oluyor. 119 konut, 104 dükkan, 164 ofis ve işyeriyle toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı oteli, 210'u tescilli 3 bini aşkın ağacı, biyolojik göletiyle sağlıklı, güvenli ve yeşil bir hayat alanını Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Konutlar, Emlak Konut tarafından e-ihale usulü ile çok yakında satışa sunulacaktır."
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