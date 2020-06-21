AA 21 Haziran 2020 Pazar 11:06 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 11:06

Turkon Holding bünyesinde gemi inşası alanında hizmet veren Sedef Tersanesi'nin Genel Müdürü Erkan Mete, AA muhabirine, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mete, kamuoyunda "Türkiye'nin ilk uçak gemisi" olarak bilinen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun inşasına Sedef Tersanesi'nde devam ettiklerini bildirdi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat kapsamında, nitelikli gemi inşası yaptıklarını belirten Mete, "TCG Anadolu'nun sözleşmesi Haziran 2015'te imzalandı ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla sac kesim töreni 30 Nisan 2016'da yapıldı. O günden beri inşa faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Şubat 2020'de de gemimizi yüzdürdük. Şu anda rıhtımda geminin donatım faaliyetlerine devam ediyoruz. Temmuz başında liman kabul testlerine başlayacağız. Önümüzdeki senenin ikinci çeyreğinde de bu testlerin bitmesi planlanıyor. TCG Anadolu'da günde ortalama 1.000 kişi çalışıyor." şeklinde konuştu.

- "TCG Anadolu'nun dışında 9 farklı projenin inşa faaliyetlerine devam ediyoruz"

Erkan Mete, TCG Anadolu'nun dışında gemi inşasıyla ilgili 9 farklı proje üzerine çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde Norveçli müşterimiz için elektrikli feribotlar var. İsveçli başka müşterimiz için 2 feribotun boy verme projesi var. Bu proje, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun boy verme projesidir. Hatta bazı özellikleriyle dünyada bir ilk olacak. Diğer önemli bir projemiz yüzen enerji gemileri... Dönüşüm projesi niteliğindeki bu projelerde müşterilerimiz tarafından getirilen eski gemiler veya duba dediğimiz platformlar, yüzen enerji santrallerine dönüştürülüyor. Bu kapsamda 2009'dan bugüne farklı büyüklüklerde 16 proje teslim ettik. 17'nci ve 18'incilerin inşası da devam ediyor. Ayrıca, açık deniz petrol çıkarma platformlarında kullanılmak üzere İspanyol müşterimiz için inşa edilen petrol destek gemisinin teslimini bu hafta gerçekleştireceğiz."

Askeri gemi dışındaki söz konusu projelerin teslimatlarının, 2021'in sonuna kadar peyderpey yapılacağını belirten Mete, bu 9 projenin teslimatıyla 220 milyon dolarlık ihracatın gerçekleşmiş olacağını söyledi.

Mete, tersanede alt yüklenicilerle birlikte 3 bini aşkın çalışanın istihdam edildiğini aktararak, Kovid-19 pandemisinin etkilerine rağmen gerekli önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle her çalışana günde 3 maske verdiklerini, yemek ve vardiya düzenlemesine gittiklerini anlatan Mete, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanları izne gönderdiklerini söyledi.

- "İstihdamımızı koruduk, hatta artırdık"

Sedef Tersanesi Genel Müdürü Mete, bu kadar emek yoğun bir yerde pandemi sürecini iyi geçirdiklerini belirterek, "Bir taraftan da hayat devam ediyor, çalışma sürüyor, insanlar evine ekmek götürüyor." dedi.

Yaptıkları projelerin ekipmanlarının veya çalışacak ekiplerin bir kısmının yurt dışından geldiğini, pandemi sürecinin bu konuda kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Mete, video konferans yöntemiyle işlerin aksamamasını sağladıklarını kaydetti.

Mete, pandemi sürecinde istihdamlarını koruduklarını ve hatta artırdıklarını, çalışanlarının herhangi bir kayba uğramamasını önemsediklerini ifade ederek, "İşten çıkartma yapmadık, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmadık. Pandemi öncesi dönem gibi düzenimizi devam ettirmeye çalıştık. Devletimiz, sağ olsun, birçok imkanlar sundu ancak biz onları şu ana kadar kullanmadık." diye konuştu.