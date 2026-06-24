Türkiye'nin ilk ve tek tercih festivali TercihFest, dokuzuncu kez aday öğrencilerle buluşuyor

Üniversite adaylarının tercih döneminde doğru karar verebilmeleri amacıyla tasarlanan TercihFest; örnek derslerden atölyelere, konferanslardan zirve oturumlarına, tercih danışmanlığından sosyal ve kültürel etkinliklere kadar zengin bir içerikle gerçekleştirilecek. Program kapsamında aday öğrenciler; akademisyenler, sektör temsilcileri, kariyer danışmanları, mezunlar ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek hem bölümleri yakından tanıma hem de gelecek planlarına dair doğrudan bilgi alma imkânı bulacak.

Türkiye'nin ilk ve tek üniversite tercih festivali olma özelliğini taşıyan TercihFest'e bu yıl 1.000 başarılı aday öğrencinin katılması planlanıyor. Program kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek öğrencilerin ulaşım ve konaklama imkânları da tamamen ücretsiz olarak sağlanacak. Katılımcılar, İbn Haldun Üniversitesi yurtlarında konaklayarak üç gün boyunca kampüs yaşamını yakından deneyimleyecek.

TercihFest '26, hızla değişen dünyada sosyal ve beşerî bilimlerin giderek artan önemi etrafında şekillendirildi. Dijital dönüşümün, savaşların, küresel krizlerin, bireyselleşmenin ve yeni dünya düzeni arayışlarının insanı, toplumu ve kurumları yeniden düşünmeyi zorunlu kıldığı bir dönemde düzenlenecek program, gençlere dünyayı doğru okuma ve geleceği bilinçli şekilde inşa etme perspektifi kazandırmayı hedefliyor.

Bu yılki programda alanında uzman birçok isim de aday öğrencilerle buluşacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, UNESCO Daimî Temsilcisi ve Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Teknik Direktör Nuri Şahin, Oyuncu Burak Yörük ve İş İnsanı Ali Ülker gibi farklı alanlardan önemli isimler, Zirve Oturumları kapsamında gençlerle deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaşacak.

TercihFest Zirve Oturumları'nın kapanış konuşması ise Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından gerçekleştirilecek. Bakan Bolat'ın aday öğrencilerle bir araya geleceği kapanış oturumunda, gençlerin kariyer yolculuklarına ve Türkiye'nin geleceğinde üstlenecekleri role ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

İbn Haldun Üniversitesi, TercihFest ile sadece aday öğrencilere üniversiteyi tanıtmayı değil; aynı zamanda gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine, doğru tercih bilinci kazanmalarına ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunmayı amaçlıyor. Sosyal bilimlerin derinliği ile modern dünyanın dinamiklerini buluşturan TercihFest '26, aday öğrenciler için tercih dönemini bir karar sürecinin ötesine taşıyarak kapsamlı bir keşif ve vizyon deneyimine dönüştürecek.