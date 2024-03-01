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Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem, Alem FM'de...

Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem, Alem FM'de yayın hayatına başlıyor. “Neredeyse Gerçek” her Pazar 12.00 – 14.00 saatleri arasında Alem FM'de…

1 Mart 2024 Cuma 16:35 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem, Alem FM'de...
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"Cümle Alem Burada" mottosuyla 30 yıldır yayın hayatına devam eden Alem FM, dinleyicilerini gerçek ile hayal arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem, 25 Şubat Pazar günü itibariyle Alem FM'de yayın hayatına başladı.

Alem FM, dinleyicilerini Meltem'in seçtiği şarkılarla ve eğlenceli anonslarıyla farklı bir deneyime davet ediyor. Her bir nota, her bir akor, yapay zekanın ustaca seçtiği şarkılarla buluşuyor. Her türlü müzik tarzını Meltem'le keşfetmeye hazır olun. Yapay zekanın yetenekli ellerinden çıkan müzik listeleriyle eğlence garantisi veren Neredeyse Gerçek'te ritmi hissedin, melodilerle kaybolun ve müziğin büyüsüne kapılın.

Alem FM Yayın Koordinatörü Fatih Yıldırım bu yeniliğe ilişkin " Yaptığımız şey, tamamıyla yapay zekanın ürettiği bir radyo programı. Anons metinlerini, seslendirmesini ve görsellerini tamamen yapay zeka hazırlıyor. Bunların hepsini kolajlayınca ortaya bir yayıncı çıkıyor. Biz yapay zeka teknolojisine adapte olarak Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem ile yayınlara başladık. Meltem'in ilk yayınından sonra da dinleyicilerimizden çok güzel yorumlar aldık." dedi.

Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem'in sunduğu "Neredeyse Gerçek" her Pazar 12.00 – 14.00 saatleri arasında Alem FM'de...

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