  Türkiye'nin ''ilk'' zürafasına isim konuldu! Sosyal medya anketine binlerce kişi katıldı
Türkiye'nin ''ilk'' zürafasına isim konuldu! Sosyal medya anketine binlerce kişi katıldı

Dünyanın sayılı koruma alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, tarihi bir doğuma ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden zürafa Şakir'in ardından, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaya gelen ve Türkiye'de doğan ilk zürafa olma özelliğini taşıyan erkek yavrunun ismi, binlerce kişinin katıldığı anketle 'Çınar' olarak belirlendi.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından anket yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir televizyon programında, zürafa yavrusunun isminin anket sonucunda "Çınar" olarak belirlendiğini kaydetti.

- ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Kasım 2024'te dişi zürafa Selvi'nin hamile kaldığını belirterek "Hamileliği 15 ay kadar sürüyor. Bu sürede erkek zürafamız Şakir, fizyolojik ömrü dolduğu için vefat etti. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Selvi'nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1,5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu." diye konuştu.

Türkiye'de doğan ilk zürafa olan "Çınar", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Okan Araman, Antakya'dan Doğal Yaşam Parkı'nı gezmek için geldiklerini belirterek "Türkiye'de ilk defa zürafanın doğduğunu duyduk. Onu görmeye geldik, ben oğlum kadar küçükken buraya gelmiştim. Şakir'in babasını görmüştüm. Şimdi de yavrusunu gördüğümüz için heyecan duyduk." dedi.

