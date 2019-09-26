Türkiye’nin ilk ‘Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’ açıldı

Karşıyaka Mahallesi’nde oluşturulan kütüphane, 0-3 yaş grubunun, görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplarla donatıldı. Çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin de düzenleneceği Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin açılışına katılan Vali Ozan Balcı, böyle bir açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da “Burası Türkiye’nin ilk müstakil bebek kütüphanesi. 0-3 yaş grubuna hitap eden bir kütüphane. Biz bu kütüphaneleri binasını, masasını, kitabını ve diğer tefrişatını kullanılmadan eskisin diye yapmıyoruz. Bu milletin imkanları, bu devletin imkanları. Personelimizi de tembihliyoruz, bu milletin, bu devletin imkanlarını kullanılmak dolayısıyla eskitin. Allah’ın izni ile biz yenisini yaparız.” diye konuştu.