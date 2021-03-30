Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı

AA 30 Mart 2021 Salı 23:02 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 23:02

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Ravenna kentine giderek, burada Türkiye'nin Fahri Başkonsolosu olarak atanan deniz hukuku uzmanı Avukat Maurizio Mauro ile fahri başkonsolosluğun açılışını gerçekleştirdi.

Böylece Ravenna Fahri Başkonsolosluğu, Türkiye'nin İtalya'daki Ancona, Brindisi, Bari, Cenova, Trieste, Venedik ve Siracusa kentlerinin ardından açılan 8. fahri temsilcilik oldu.

- "Ticaretimiz açısından büyük önem arz ediyor"

Büyükelçi Esenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası uzun zamandır üzerine çalıştığımız bir yerdi. Potansiyeli olan bir nokta." dedi.

Ravenna Fahri Başkonsolosluğunun Emilia Romagna bölgesinin tamamından sorumlu olacağını dile getiren Esenli, "Ravenna, bir dönem Batı Roma İmparatorluğuna başkentlik yapmış bir yer. Günümüzde ise ülkemizin 2 milyar avroya yakın ticaretinin olduğu Emilia-Romagna bölgesinin Adriyatik Denizi'ne açılan önemli bir noktası konumunda." diye konuştu.

Ravenna Limanı'nın yolcu terminali bölümünde Türk özel sektörünün büyük hissedar olduğuna dikkati çeken Esenli, "Bir liman şehri olması dolayısıyla ticaretimiz açısından büyük önem arz ediyor. Böyle bir yerde fahri başkonsolosumuzun olması elzemdir." ifadelerini kullandı.