Türkiye'nin ''İyilik Gemisi'' Somali'ye ulaştı

Somali Afet Yönetimi Ajansından (SODMA) yapılan açıklamada, Türkiye'den gönderilen gıda, çadır ve hijyen malzemeleri ile dolu geminin başkent Mogadişu'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "İyilik Gemisi"ndeki yardımların törenle SODMA'ya teslim edildiği kaydedildi.

Teslim törenine Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, SODMA Başkanı Mohmut Moallin Abdulle ve üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Mogadişu'nun ana limanında Türk hükümetinin ihtiyaç sahibi Somali halkına yardım sevkiyatı yapması amacıyla büyük bir gemi teslim alındı." denildi.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama'nın Türk hükümetine teşekkür ettiği anlatıldı.