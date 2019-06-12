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Türkiye'nin İzlanda mağlubiyeti sonrası HDP'li Kaplan'ın ''Biji İzlanda'' paylaşımı büyük tepki çekti

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçında İzlanda'ya mağlup olmasının ardından, HDP’li eski Milletvekili Hasip Kaplan'dan tepki çeken paylaşımlar geldi.

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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında grubun iddialı ekiplerinden İzlanda'ya 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. 
 
'BİJİ İZLANDA'
 
HDP’nin eski milletvekili Hasip Kaplan ise maç sonu twitter’dan tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Kaplan twitter’dan önce ‘Biji İzlanda’ diye yazdı. Kaplan daha sonra ise "350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı. Sporun içine ettiniz” diye yazdı. Kaplan’ın mesajlarına sosyal medyada tepki yağdı.
 
MAÇ ÖNCESİ SKANDAL YAŞANMIŞTI
 
Bu maçın ardından 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubunda Türkiye, Fransa ve İzlanda 9’ar puanda bulunuyor. Bir önceki maçta dünya şampiyonu Fransa’yı deviren A Milli Takımımız, İzlanda’da uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmiş, Türkiye bu ülkeye nota vermişti.

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