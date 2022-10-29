Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlenen törene Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile İran Büyükelçisi Bahadur Aminan, Kazakistan Büyükelçisi Alimkhan Yassegeldiyev, Türkmenistan Büyükelçisi Hoja Ovezov, Özbekistan Büyükelçisi Yadgarhoja Shadmanov, Pakistan Maslahatgüzarı Sarfaraz Ahmed Khan ve Kırgızistan Maslahatgüzarı Sanjar Algozhove katıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Cumhuriyet'in, Türk halkına verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu belirtti.

Erginay, şunları kaydetti:

"İşte bu değer bizleri bağımsız ve egemen milli bir devletin onurlu şekilde özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetme işini kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da belli bir sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi, 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Türkiye, Cumhuriyet'in bizlere verdiği güç ve Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu ilkelerle dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır."

Törenin ardından katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Herat ve Mezar-ı Şerif başkonsolosluklarında da düzenlenen törenlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.