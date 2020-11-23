Türkiye'nin kararlılığı G20 Liderler Bildirisi'nde kayda geçti

AA 23 Kasım 2020 Pazartesi 07:38 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 07:38

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Uluslararası İklim Değişikliğiyle Mücadele Rejimi kapsamında adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığının G20 Liderler Bildirisi'nde kayda geçirilmesi için yaptığı açıklamada "Ülkemiz, küresel bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadeleye büyük önem vermekte ve bu bağlamda küresel iklim eylemine aktif şekilde katkı sağlamaktadır" dedi.

Aksoy'un yaptığı açıklamanın devamında, "Bununla birlikte, küresel sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu yüzde 1'den az ve 'gelişmekte olan' bir ülke olan Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşme'nin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır. Ülkemizin bu çerçevedeki tutumu, 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Bildirisi'nin ekinde yer alan bir açıklamayla kayda geçirilmiştir. Daha önce Enerji Bakanları Bildirgesi'nde de yer alan bu konu, bu kez de bütün ülkelerin mutabakatıyla G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi'nde kayda geçirilmiştir. Böylece ülkemizin uluslararası iklim eylemine daha fazla katkıda bulunabilmesini teminen uluslararası iklim rejiminde eşit ve adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır" dedi.