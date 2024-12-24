Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı ve Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

BAŞKANIMIZ ÖDÜN VERMEDİ

Suriye'nin özgürleşmesi sürecinde Türkiye'ne dikkat çeken Kılıç, "2011'de iç savaş patlak verdiğinde, Esad rejiminin zalimliğinden, ölüm korkusuyla kaçan insanlara Türkiye kucak açtı. Cumhurbaşkanımızın aleyhine en çok kullanılan argümanlardan bir tanesi Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerdi. Siyasi anlamda da zorluklar çıktı ama Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde duruşundan bir santim ödün vermedi" diye konuştu.

Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin verdiği desteğe tepki gösteren Kılıç "Artık bu noktada ilerleyişimizin durdurulamayacağını herkes biliyor. Amerika'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ortaya konulan cılız seslerle yanlış tabirler kullanılıyor. Ve deniyor ki 'Kürtler bizim orada ortağımız' hayır! Sizin ortağınız PKK terör örgütü ve onun uzantıları. Kürtlerin en çok çektiği terör örgütü PKK'dır" dedi.

ÇOCUKKEN FİZİKİ IRKÇILIK YAŞADIM

Kendisinin de gurbette doğduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: "Almanya'da büyüdüm. Irkçılığı 6 yaşında fiziki olarak yaşadım. Dolayısıyla, ırkçılığın ne alçak bir şey olduğunu iyi bilirim. Beni en çok üzen ülkemizdeki ırkçı yaklaşımların bir araya geldiği yerler oldu. Bunlardan bir tanesi, bir siyasi parti."

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