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Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen ''NASR 2020'' askeri tatbikatı sona erdi

Katar'da Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen 'NASR 2020' askeri tatbikatı sona erdi.

AA29 Ekim 2020 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:25
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Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikatın tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve bazı üst düzey komutanlar katıldı.

Tatbikatın direktörü Tümgeneral Hamed bin Ahmed en-Naimi, törende yaptığı konuşmada, tatbikatın, silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir grup askeri gücün katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Tatbikatın 30 Haziran'da başladığını ve birkaç aşamadan geçtiğini ifade eden Naîmi, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonları güçlü ve yetkin bir şekilde planlayıp uygulayabilme gücüne sahip olduğunu aktardı.

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