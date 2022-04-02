İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2022 Cumartesi / 1 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği duyurdu: 13 tır Ukrayna'ya ulaştı
Güncel

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği duyurdu: 13 tır Ukrayna'ya ulaştı

Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği yardım tırlarının ulaştığını bildiren Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizden yola çıkan ve yardım malzemesi taşıyan 13 tır bugün Ukrayna'ya ulaştı” denildi.

IHA2 Nisan 2022 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 19:08
ABONE OL

Rusya- Ukrayna savaşının 38.günü geride kalırken, Türkiye'nin Ramazan ayının ilk günü insani yardım malzemelerini içeren tırları Ukrayna'ya ulaştı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada yardımların ulaştığını bildirilerek, "Ramazan bereketiyle geldi. Ülkemizden yola çıkan yardım malzemesi taşıyan 13 tır insani bugün Ukrayna'ya ulaştı. Gıda, kıyafet, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırlarımızı Çernivtsi yönetimiyle birlikte karşıladık" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği ise, "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'den gönderilen insani yardım tırları Çernivtsi'ye ulaştı. Kayıtsız kalmayan Türk dostlarımıza ve Ukrayna'ya insani yardımın gönderilmesine katkı sağlayan Japonya hükümetine sonsuz teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.