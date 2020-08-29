AA 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:19 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:31

Güldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle hızlı başlayan Ukrayna-Türkiye ilişkilerinde salgın nedeniyle kısa süreliğine yavaşlama olsa da tekrar hızlı bir tempo yakaladıklarını söyledi.

"Bu tempo, iki ülke ilişkilerinin Kovid-19'dan daha güçlü olduğunu gösteriyor." diyen Güldere, geçen hafta Herson kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptıkları görüşmede, Zelenskiy'nin Türk firmalarının Ukrayna'nın kalkınmasına verdiği destekten memnun olduğunu belirttiğini aktardı.

- HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Salgına rağmen ilk 5 ayda geçen seneye göre iki ülke ticaret hacminde bir artış olduğuna dikkati çeken Güldere, rakamların ilerisi için umut verdiğine işaret etti.

Güldere, Türk girişimciliği ve Ukrayna'daki geniş imkanların bir araya geldiğinde doğal bir sinerji ortaya çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen seneki ticaret hacmimiz 5 milyar dolardı. Bu önemli ama yetersiz bir rakam. Zelenskiy'nin geçen sene Türkiye ve Erdoğan'ın şubattaki Ukrayna ziyaretlerinde devlet ve özel sektörün arasındaki enerjiyi görünce bu rakamların artmaması mümkün değil.

Ülkeler arasında serbest ticaret anlaşması (STA) konusunda da güçlü siyasi irade var. İki ülke liderlerinin 'anlaşma metninin bu sene bitirilmesi' talimatı var. STA konusunda neticeye ulaşabilirsek önce 10 milyar ve sonra 20 milyar dolar hedeflerimize yürüyeceğiz."

Güldere, Ukrayna'da telekom, yenilenebilir enerji, tarım, madencilik gibi farklı sektörlerde 3,5 milyar dolara ulaşan Türk yatırımları bulunduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden miras geniş altyapıları, dünyanın en verimli tarım arazileri, genç eğitimli nüfusu, Türk dünyasının başarılı olduğu inşaat sektöründe ihtiyaç duyduğu yatırımlar anlamında Türkiye için muazzam bir ortak. Bu anlamda hem Türkiye hem Ukrayna tarafları birlikte kazanır. İki lider de bunun arkasında. Zelenskiy, bunu Türkçe kelimelerle 'kazan-kazan' formülü olarak söylüyor."

- "300 BİN UKRAYNALI TURİSTE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Turizmin salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna değinen Güldere, iki ülke arasındaki turizm iş birliği imkanlarını azami kullandıklarının altını çizdi.

Güldere, şunları söyledi:

"Ukrayna, charter seferi uçuşlarını başlattığımız ilk ülkelerdendi. Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında 200 bini geride bıraktık, 300 bine doğru ilerliyoruz. Bu hem Ukraynalıların Türkiye'ye ilgisinin canlı tutulması hem salgından olumsuz etkilenen Ukraynalıların rahatlayabilmesi ve de Türk turizmine destek olması bakımından anlamlı bir rakam. Dünya genelindeki turizm sayılarına bakınca 200 bin büyük bir sayı ve şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Bu da devletimizin ve turizm sektörünün birlikte ne kadar sağlıklı adımlar attığının bir göstergesidir."

- YÜKSELEN YILDIZ "SAVUNMA" SEKTÖRÜ

Savunma sektörünün iki ülke ilişkilerinde yükselen yıldız olduğunu belirten Güldere, "Özellikle Aselsan ve Baykar'ın Ukrayna'ya yaptıkları satışlar, bu alanda uzun süredir var olan potansiyeli somut projelerle ortaya koydu." dedi.

Güldere, Ukrayna'yı "müşteri" değil "ortak" olarak gördüklerine dikkati çekerek, bu yaklaşımın da Ukrayna'da olumlu karşılandığını dile getirdi.

Ukrayna'da ciddi bir altyapı ve geniş imkanlar bulunduğunun altını çizen Güldere, "Savunma sektöründe de iki ülke şirketleri arasında ekonomideki gibi doğal bir sinerji görüyoruz. Farklı alanlarda, iki ülkenin hem savunma sanayisini hem ulusal güvenliğini geliştirecek pek çok ortak proje değerlendiriliyor. Yapılan üst düzey ziyaretler sonucunda önümüzdeki aylarda daha net sonuçları hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Güldere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Ukrayna devletince "Devlet" nişanına layık görülmesine ilişkin "Bu kompozisyon çok anlamlı. Ukrayna devletinin Türkiye'nin hem kamusuna hem özel sektörüne gösterdiği itibarı yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- UKRAYNA'DA MAARİF VAKFI AÇILIYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile Ukrayna dahil dünya genelinde mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Güldere, "Ukrayna makamlarında, FETÖ tehdidi konusunda belirli farkındalık oluştuğunu görüyoruz. Bu kapsamda güvenlik makamlarımızın arasındaki diyalog devam edecek ve operasyonel anlamda daha somut iş birliği adımlarının da önümüzdeki dönemde geleceğini umuyoruz." dedi.

Güldere, benzer şekilde Ukrayna makamlarıyla güvenlik anlamında karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin her vesileyle gündeme geldiğini aktararak, "Necip Hablemitoğlu suikasti konusunda taleplerimiz oldu, süreci azami titizlikle takip ediyoruz. Somut neticelerini de önümüzdeki dönemlerde göreceğimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadele anlamında önem verdikleri hususlardan birinin de FETÖ okullarının Maarif Vakfı tarafından devralınması olduğuna işaret eden Güldere, şunları kaydetti:

"Halihazırda maalesef Ukrayna'da gerçek bir Türk okulu yok. Maarif Vakfımızın burada bir okul açması için çalışmalar başlamış durumda. Vakfın eğitim faaliyetlerine başlaması için uygun bir mekan bakmaya başladık. Bunun müjdesini de buradan paylaşmak isterim. Maarif Vakfının önce Kiev'de ardından Ukrayna'nın diğer şehirlerinde faaliyetlerine başlaması en büyük önceliklerimizden birisi."