İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,567
  • EURO
    29,0234
  • ALTIN
    1615.99
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere'ye devlet nişanı
Güncel

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere'ye devlet nişanı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 22:35 - Güncelleme:
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere'ye devlet nişanı
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanlığında düzenlenen törende Zelenskiy, Büyükelçi Güldere'ye Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine sağladığı kişisel katkılarından dolayı Ukrayna 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.

Ayrıca, Onur Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de savaş döneminde Ukrayna'da projelerini sürdürmeye devam etmesi nedeniyle 2. Derece Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

"GÜLDERE'YE ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güldere ve Çetinceviz'e 2. Derece Liyakat Nişanı takdim ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye temsilcilerinin geniş çaplı savaş başladığında Ukrayna'da kalmalarına değer veriyoruz. Ülkemizde diplomatik görevini tamamlayan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'ye Ukrayna ile Türkiye arasında güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ukrayna'da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Derece Devlet Liyakat Nişanı, ekonomi, bilim, kültür gibi alanlara katkıda bulunan kişilere veriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.