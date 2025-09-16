Türkiye'nin ''kilit aktör'' olması komşuyu ayağa kaldırdı! Atina'da Türkiye alarmı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Türkiye'nin AB'nin dev savunma projesi SAFE'e katılımına destek verdiği iddiası Yunanistan'da endişe oluşturdu.

Yunan basınının önde gelen gazetelerinden Kathimerini, gelişmeyi "Rutte Yunanistan'ı saf dışı bırakıyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Ankara'nın elini güçlendirecek bu hamlenin Atina'da ciddi kaygılara yol açtığı belirtildi.

RUTTE'DEN DESTEK

Gazetenin aktardığına göre Rutte, geçtiğimiz perşembe günü AB Daimi Temsilciler Komitesi toplantısına katılarak Türkiye'nin SAFE programına dahil edilmesine örtülü destek verdi.

AB üyelerine "Ankara'ya güvenoyu verilmesi gerektiğini" söyleyen Rutte, Türkiye'nin NATO-AB işbirliği için "vazgeçilmez" olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu kısa süre önce Türkiye'nin 150 milyar euroluk SAFE fonuna resmen başvurduğunu açıklamıştı.

Kathimerini, Rutte'nin çıkışının bu kritik süreçle doğrudan bağlantılı olduğunu yazdı.

Haberde, SAFE'in en tartışmalı başlıklarından birinin NATO'nun gizli ve açık askeri standartları olduğuna dikkat çekildi.

Bu standartlara erişim olmadan AB'nin savunma sistemleri üretemeyeceği, gizli bilgilerin paylaşılabilmesi için ise 32 NATO üyesinin oybirliği gerektiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin bu noktada sürecin "kilit aktörü" konumuna geldiği ifade edildi.

EUROFIGHTER ANLAŞMASINI HATIRLATTILAR

Kathimerini, Rutte'nin NATO'daki görevi boyunca Türkiye lehine pozisyonlar aldığını da öne sürdü. Almanya'nın, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına onay vermesi bu tavrın örneklerinden biri olarak gösterildi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için oluşturulan gönüllüler koalisyonunda yer aldığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise Ankara'nın olası bir barış gücüne katılımını sık sık gündeme getirdiği kaydedildi.

Kathimerini, Türkiye'nin SAFE'e katılması halinde hem milyarlarca euroluk fonlardan yararlanacağını hem de NATO-AB hattında stratejik bir rol üstleneceğini belirterek, bu ihtimali "Atina için kaygı verici" olarak nitelendirdi.