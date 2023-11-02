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Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat olayında yeni gelişme! İşyerlerinden alındı

Son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde olan Dilan Polat ve Engin Polat olayında yen bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait şirketlerde kullanılan otomobiller polis eşliğinde çekicilere yüklenerek götürüldü.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat olayında yeni gelişme! İşyerlerinden alındı
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Dilan Polat ve Engin Polat'a ait şirketlerde kullanılan ve Ataşehir'de bulunan güzellik merkezinin önünde park halinde olan otomobiller, polis tarafından çekicilere yüklenerek götürüldü.

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haklarında operasyon yapılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonlar kapsamında, Ataşehir'de bulunan ve Polat ailesine ait olan güzellik merkezi önündeki otomobiller, polis tarafından çekicilere yüklenerek götürüldü. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait şirketlerde kullanıldığı değerlendirilen farklı marka ve modellerdeki otomobiller, güzellik merkezi önüne sıra sıra dizilen çekicilere yüklenerek götürüldü.

AVUKATLARI DA GÖZALTINDA

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.

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