Türkiye'nin konuştuğu kazada oğlunu kaybeden baba soruşturmaya ilişkin bilgi aldı

Kazaya ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Özer Aci, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başsavcı ile görüştüklerini ve dosyayla ilgili bilgi aldıklarını belirten Aci, firari şüpheli Eylem Tok'un soruşturma savcısıyla görüşüp görüşmediği yönündeki soru üzerine, "Eylem Tok, bildiğim kadarıyla savcıyla görüşmemiş. Baba benimle iletişime geçmedi. Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik, fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. O taraftan birileri, bilmiyorum, tam o mu, onun elemanı mı bilmiyorum, aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş." ifadelerini kullandı.

Aci, kazaya neden olan 18 yaşından küçük sürücü ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye gelerek teslim olduktan sonra ailenin taziyelerini kabul edeceklerini dile getirdi.

Baba Özer Aci, soruşturmaya ilişkin dosyanın da tamamlanma aşamasında olduğunu dile getirdi.

- NE OLMUŞTU?



Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

- BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.