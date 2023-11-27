Futbol camiasının önemli isimlerini dolandıran banka müdiresi Seçil Erzan'ın yeni mesajlaşmaları ortaya çıktı. Arda Turan'ın kredi kartı borcunu bile ödeyemediğini söyleyip, "Dilenci oldum" diye yazdığı görüldü.

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdiresiyken 'gizli fon' yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının önemli isimlerini 44 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın yeni WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

Eski futbolcu Arda Turan, fona 13 milyon 900 bin dolar yatırmış; 7 milyon 500 bin dolarını geri alamamıştı.

KREDİ KARTIMI ÖDEYEMEDİM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Arda Turan'ın Erzan'a mesajlarda abla diyerek hitap ettiği; parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söylediği öğrenildi. Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın "Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum" ifadesini kullandığı görüldü.

Seçil Erzan'ın Çorlu'da bir ev ve işyeri, Bozcaada'da da bir bağ yeri olduğu ortaya çıktı.

'CANIM KARDEŞİM' DİYEREK UYUTMUŞ!

Bir başka mesajında kredi başvurusu yaptığını anlatan Turan'ın "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım" derken; Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu" cevabını verdiği tespit edildi.

BİR FOTOĞRAF ATTIM, PARAMIN ÇOĞUNU ALDIM!

Mağdurlardan eski futbolcu Ayhan Akman'ın da savcılık ifadesine ulaşıldı. Erzan'ın bir gün kendisini arayarak yüksek getirili yatırım fonundan bahsettiğini öne süren Akman, şunları söyledi: "Haziran 2022'de beni bankaya davet etti. Toplamda 950 bin dolar verdim. 10 görüştük, beni oyalayınca verdiği paramı istedim. 'Seni banka yönetimine şikayet edeceğim' deyip bankanın üst kurulu üyesiyle çekilip kendisine gönderdim. Erzan kar payı adı altında anaparama yakın ödeme yaptı. 10 bin 20 bin dolarım hala kendisinde, şikâyetçiyim."