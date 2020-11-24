Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 24 Kasım 2020 Salı 23:38 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 23:38

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısıyla, mart ayından bu yana günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçmiş oldu.

Son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973'e ulaştı. Hasta sayısı 460 bin 916, vefat sayısı 12 bin 672, ağır hasta sayısı 4 bin 543, aktif hasta sayısı 66 bin 675 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Salgının seyrini değiştirmek elimizde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 7 bin 381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bin 543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun."

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana'da, Seyhan Belediyesi ekipleri, İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar kapsamında lokantalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İşletmelerin çalışma koşullarına uygunluğunu kontrol eden ekipler, yetkili ve çalışanlara kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ekipleri tarafından da kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası açıklama yapan Yılmaz, il genelinde son bir haftadır vakalarda artış eğilimi olduğunu söyledi.

Şeb-i Arus "yeni normal"e uygun yapılacak

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla "yeni normal" hayata uygun gerçekleştirilecek.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda 7-17 Aralık'ta düzenlenen Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri, bu sene Kovid-19 salgını dolayısıyla sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri yapılacak.

Daha önceki senelerde yapılan yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri), sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinliklerine bu yıl yer verilmeyecek.

Tasavvuf müziği konseri ile mesnevi sohbeti de bu yıl törenlerde yer almayacak.

Tören kapsamında, bu yıl sadece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerifi yapılacak.

Mevlevi Ayin-i Şerifi'nin icra edileceği Mevlana Kültür Merkezi'ne, Sağlık Bakanlığı genelgesine uygun olarak HES koduyla girilecek, seyirci sayısı da salon kapasitesinin beşte biri kadar olacak.

- Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye "Kovid-19 Sözlüğü" hazırladı

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Kovid-19 ile birlikte birçok tıbbi terim de günlük hayatın bir parçası haline geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, salgınla birlikte en çok kullanılan kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için Kovid-19 sözlüğü hazırladı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili bilgilendirmelerinin yer aldığı web sayfasındaki sözlükte, "filyasyon", "antikor", "izolasyon", "asemptomatik kişi", "entübasyon" gibi, salgınla ilgili sık kullanılan 80 kelime ve bunların anlamı yer aldı.

Kovid-19, sözlükte "İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan, bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık." olarak tanımlandı.

Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentte otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentteki otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi yeniden düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde, semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, mevcut kışlık servis programı ve tam kapasite ile hizmetini sürdürecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler artırılırken, Metro ve ANKARAY'da, vagondaki koltuk kapasitesi kadar oturan, ayakta yolcu kapasitesinin ise yüzde 50'si kadar ayakta yolcu olacak şekilde hizmet verilecek.

İçişleri Bakanı başkanlığında "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki denetim faaliyetlerinin artırılmasını, pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi yerlerdeki denetimlerin yoğunlaştırılmasını, cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı yaptı.

Bakanlık Muhammed Fatih Safitürk Salonu'nda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve bakanlık bürokratları katıldı.

Toplantıda illerde salgının seyri, salgının önlenmesine yönelik alınan son tedbirler, koronavirüs denetimleri ile güvenlik alanında dönemsel gelişmeler ele alındı.

Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.