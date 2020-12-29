Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 29 Aralık 2020 Salı 23:34 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 23:34

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 21 bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi. Test sayısı 24 milyon 141 bin 935'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, vefat sayısı 20 bin 388, ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kısıtlamalar sonuç veriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız."

"Kovid-19 mutasyonları, pandeminin seyri üzerinde etkisi olmadı"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türünün, salgının seyri üzerinde büyük bir etkide bulunmadığını kaydetti.

Erben, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin değişikliklerin, hastalığın bulaşıcılığını, tablonun ciddiyetini ve aşı koruyuculuğunu yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Tüm virüslerin mutasyona uğrayabildiğini ifade eden Erben, "Kovid-19'un gelişen mutasyonlarının, henüz pandeminin seyri üzerinde büyük bir etkisi olmadı. Ancak gelecekte olabilme riski göz önünde bulundurulmalıdır. Kovid-19 mutasyon geliştirme yeteneği açısından HIV ile karşılaştırıldığında, mutasyon çok daha yavaş gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek

Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağıyla yarın başkent Pekin'den İstanbul Havalimanı'na taşınacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak uçağın yarın saat 06.10'da İstanbul'a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY'ye ait başka bir seferle Ankara'ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

- Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelen aşılara ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

Salgın süreci, söyleşi, panel ve sempozyumları online ortama taşıdı

Türkiye'de mart ayından itibaren görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), söyleşi, panel ve sempozyum gibi salon ve sahnelerde yapılan birçok etkinliği, çevrim içi ortama taşındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Zorlu PSM ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları ile çok sayıda üniversite, belediye ve kültür sanat kurumları, etkinliklerini sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Etkin Kütüphane Evinizde" etkinlikleri, salgın döneminde kapalı olduğu için kütüphanelere gidemeyen okurlara, zengin içerikli çevrim içi aktivitelere katılma imkanı sağladı.

"TRT Akademi Söyleşileri", akademinin Instagram hesabında gerçekleştirildi. TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir'in moderatörlüğünde yapılan söyleşilere, yazar Alev Alatlı ve senarist Uğur Uzunok'un da aralarında olduğu çok sayıda önemli isim katıldı.

İKSV de yıl içinde yaptığı İstanbul Film Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşileri online olarak gerçekleştirdi. Zorlu PSM ile İKSV iş birliğinde çevrim içi diyalog serisine dönüşen "Gelecek Anlatıcıları" oturumunda "Türkiye Kültür Sanat Kurumları Arasında Dayanışma" başlığı ele alındı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları ise nisan ayında, "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri"yle başladığı çevrim içi etkinlikleri, "Ustasının Gözünden: Şark Şekerciliği", "Dünyayı Değiştiren Sosyal Şebekeler", "Çocuklarla Karagöz" ve "Simurg: Gerçeğin Peşinde Otuz Yolcu" başlıklı söyleşileri kitapseverlerle buluşturdu.

Tedbirler sonuç getirdi, "ağır hasta" ve "aktif vaka" sayısı düşüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 21 Kasım'dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlama tedbirleri sonuç vermeye başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 23 milyon 958 bin 818 test sonucunda, 2 milyon 162 bin 775 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte 20 bin 135 kişi hayatını kaybederken 2 milyon 37 bin 433 kişi de yeni tip koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 9'unda Kovid-19 tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 28 Aralık'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 1'lerde seyrederken, iyileşenlerin oranı ise yüzde 94,2 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre son günlerde "aktif vaka", "günlük hasta sayısı" ve "ağır hasta sayısında" düşüş yaşanırken aynı tarihlerde iyileşenlerin sayısı da önceki günlere göre arttı.

Toplam vakadan, iyileşen ve hayatını kaybedenlerin sayısının çıkarılmasıyla elde edilen "aktif vaka sayısı", son 10 günde önemli ölçüde azaldı. 19 Aralık'ta 207 bin 366 olan sayı, 28 Aralık'ta yarıya yakın düşerek 105 bin 207 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısındaki düşüş de günlük koronavirüs tablosuna yansıdı. 19 Aralık'ta 5 bin 501 olarak açıklanan ağır hasta sayısı, son 10 günde 1250 düşerek, 4 bin 251 oldu.

Aynı tarih aralığında 4 bin 2 olan günlük hasta sayısı ise yüzde 42 oranında düşerek 2 bin 816'ya geriledi.

Bu tarihlerde, 283 bin 881 kişi, koronavirüsü yenerek iyileşti.