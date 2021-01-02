Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:26 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:26

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 11 bin 672 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35, vefat sayısı 21 bin 295, ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte hareket edersek güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alınacak

İngiltere'den son 10 gün içinde İzmir'e gelenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada tutulacakları bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak özellikle İngiltere’den bildirilen mutasyona uğramış olan "SARS-CoV-2" ile ilgili en güncel bilimsel gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük yapılan taramalar sonucunda, yeni mutasyonla uyumlu virüs yükünün tespit edildiği ve İngiltere'den gelen uçuşların durdurulduğu hatırlatıldı.

Bu doğrultuda İl Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantıda şu kararın alındığı bildirildi:

"Son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunan ve Türkiye’ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, valiliğimiz tarafından belirlenmiş olan KYK Buca Kız Yurdu ve KYK Gazi Ayşe Hatun Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmalarına, belirlenmiş olan yurtların kapasitesinin dolması halinde, karantina için kullanılacak olan yurtların Valiliğimizce belirlenmesine karar verilmiştir."

Gaziantep Valiliğinden mutasyonlu virüs iddialarına ilişkin açıklama:

Gaziantep Valiliği, kentte bazı kişilerde mutasyonlu yeni tip koronavirüs tespit edildiği ve bunların kentte dolaştığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45,5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programı ile her sektörden çalışanlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım paketleri devreye alındı.

9 ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla verilen toplam destek miktarlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020'de Kovid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz."

Tedbirlere uymayanlara ceza

İstanbul Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 86 kişiye, Gaziantep'te 494 kişiye, Kırklareli'nde 30 kişiye ve Kocaeli'nde 414 kişiye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Kırklareli Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği sağladı.

Giresun'da da sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara polisler tarafından mama bırakıldı.

Sivas'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların kaliteli vakit geçirebilmeleri için belediye tarafından 10 bin aileye içinde hikaye kitabı, çikolata ve çeşitli eğlenceliklerin bulunduğu hediye kolileri dağıtıldı.