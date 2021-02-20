Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:47 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:47

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 635 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.

- Sağlık Bakanı Koca 1 Mart itibarıyla normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

- Başkent sokaklarında sessizlik hakim

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlama kapsamında, ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda sıfırın altında ölçülen soğuğa rağmen denetimlerini sürdüren polis ekipleri, araçlardaki kişilerin maske ve araç içi mesafe kurallarına uyup uymadığını ve izin belgelerini kontrol ediyor.

- İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

İstanbul'da açık olan işletmeler ile toplu taşıma araçlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent genelindeki denetimlerde vatandaşlar ile esnafa maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. İlçedeki denetimlere katılan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiğini söyledi.

- İstanbul sokaklarında kısıtlama sakinliği hakim

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 22 Şubat Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.30 itibarıyla yüzde 1 olarak kayda geçti.

- Kayseri'de sağlık çalışanları karlı yolları aşarak 84 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısını yaptı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar nedeniyle otomobille ilerleyemeyen sağlık çalışanları, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları 84 yaşındaki kadına Kovid-19 aşısı uyguladı.

Sarız'da oturan Güzel Çelik'in aşı başvurusunu alan doktor Muhammed Mustafa Akpınar ve hemşire Taha Tokmak, ilçeden Dallıkavak Mahallesi'ne otomobille hareket etti. Bir süre ilerleyen sağlıkçıların aracı, Dokuz Dolambaç mevkiinde yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine yolun karayolları ekipleri tarafından açılmasının ardından Akpınar ve Tokmak, zorlu aşı yolculuklarına devam etti. Mahalleye yakın mevkide yine kar nedeniyle otomobille yol alamayan sağlık ekibi, Güzel Çelik'in kırsaldaki evine ulaşabilmek için yürümeye başladı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Güzel Çelik'e ulaşan ekip, kadına Kovid-19 aşısını uyguladı.