Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 26 Şubat 2021 Cuma 23:46 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 23:46

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan ve artan 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."

Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları da paylaştı. Twitter hesabındaki paylaşımında, Koca, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan vatandaşlara ilişkin, "Sağlık hizmetine bulunduğu yerden ayrılmadan ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu hizmeti onlara ulaştırabilecek imkanımız da var. Daha çok hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve çiçekçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Yarın ve pazar günü de 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Vergi borçlarını ödemek isteyenler de borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

- Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, öğretmenlerin öncelikli aşılanacak gruplara dahil edilmesinin ardından köy okullarında görevli olanlardan başlanan aşılamaya yüz yüze eğitime geçiş sıralamasına göre devam edilecek.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi.

24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.

Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.

Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek.

Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan ilgili alanların öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.

Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.

- MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünya gibi Türkiye'nin de Kovid-19 salgını dolayısıyla zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, bu nedenle öğrencilerde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerin sürekli ilave destek kaynakları oluşturduğunu aktardı.

- Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası uygulandı.

Siirt'te sınıf mevcudu 20 kişi ve altında olan resmi ve özel ilkokul ile anasınıflarda eğitimin haftanın 4 günü yüz yüze yapılması kararlaştırıldı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 369 kişiye para cezası kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 51 bin 519 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 42 bin 188 lira ceza verildi.

Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması başladı.

Edirne'de Kovid-19 vakalarının geçen haftaya göre artması nedeniyle vatandaşlar daha dikkatli olmaları yönünde kısa mesajla uyarıldı.



Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranların görüldüğü Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da ek tedbirler alındı.



Çorum'un Laçin ilçesinde Narlı köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü, artan vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Adıyaman merkezde 37 evde de karantina uygulanmasına karar verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı cadde ve sahillerde denetimler yoğunlaştırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Arıklı köyünde ve Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 88 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Boldacı köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Salur Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.

Bilecik'te bir dairede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 9 bin 352 lira para cezası uygulandı.

Karabük'te bir apartman karantinaya alındı.

Artvin'de merkeze bağlı Sakalar köyünde karantina başlatıldı.

