Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 06 Haziran 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 00:06





Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 467 bin, ikinci doz aşı 13 milyon 19 bin 142 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 486 bin 142 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 963 bin 664, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 85 bin 638, toplam 5 milyon 49 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 455 bin 686, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 102 bin 542, toplam 2 milyon 558 bin 228, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 184 bin 201, ikinci doz aşı sayısı 900 bin 271, toplam 2 milyon 84 bin 472 olarak kayıtlara geçti.

- 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 542 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, vefat sayısı 48 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde saat 22.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Pazar gününün tamamını kapsayacak kısıtlama, 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, yarın uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, Kovid-19 salgınının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü belirtti.