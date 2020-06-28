Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 28 Haziran 2020 Pazar 23:54 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 23:54

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, vefat sayısı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.

- "YAZ, REHAVETE NEDEN OLMAMALI"



Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." ifadelerini kullandı.

- KAYSERİ'DE 23 EV KARANTİNAYA ALINDI



Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.

Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine bu ilçelerdeki 23 evde 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.

- KOCAELİ'DE BİR SOKAK KARANTİNAYA ALINDI



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

İnönü Mahallesi 1954'üncü Sokak'ta pozitif vaka ve temaslı kişiler olduğu tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 8 kişinin, diğer evlerdeki kişilerle temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.